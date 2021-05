Greidefûgelkampanje set útein: boeren moatte it lân 'Gewurde litte'

"Dit jier is it dus eins maklik," seit De Jong. "Doch neat. Dus op it lân gjin keunstdong brûke en bygelyks net of pas letter meane. Dat is goed foar it bioferskaat en dus ek foar de fûgels. Wy hawwe boeren earder ek wol frege om in bunder lân yn te siedzjen mei krûdryk gers, of om yn de maitiid in stik lân ûnder wetter te setten."

Troch op in strook gjin keunstdong te struien, wurdt de grûn earmer en sa komt der mear romte foar planten, ynsekten en fûgels. En troch bygelyks pas healwei july te meanen bliuwe der ek skûlplakken oer foar pykjes. Foardielen foar de boer binne dat it tiid yn ûnderhâld en keunstdongkosten besparret.

Grutsk op ús Greidefûgels is in inisjatyf fan provinsje Fryslân, LTO-Noord, Cumela, KBF, Nordwin, Van Hall Larenstein, BFVW en AJF.

Klearebare winst

Der dogge al sa'n hûndert boeren mei 'Gewurde litte' mei. "Wy daagje boeren en leanwurkers út om oan de gong te gean en ûnderdiel te wêzen fan de feroaringen dy't wy graach sjogge. De aksjes rinne meardere jierren. Ik tink dat der bygelyks al sa'n 800 bunder krûdryk gerslân bykaam is yn Fryslân. Dat is klearebare winst. Mar der moat ek noch in soad barre, dus eltse stap helpt."

Woansdei wurdt by boer Menno Andreae by Jellum in boerd op it hiem pleatst mei de tekst 'Gewurde litte.' "Dat is fansels symboalysk, wy sjogge graach dat oere boeren folgje. Dizze famylje docht al jierren mei oan de aksjes. Se hawwe ek wetterpompen op it lân. De Ljouwerter fûgelwacht is der ek aktyf. It hat by him fertuten dien, want op guon plakken op syn lân tilt it op fan de greidefûgels."