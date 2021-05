Gjin útwreiding en dyk bedriuweterrein Melle Grietjespad op Skiermûntseach

De plannen om it bedriuweterrein Melle Grietjespad op Skiermûntseach út te wreidzjen geane net troch. Boppedat wurdt der gjin nije dyk by it terrein oanlein. Dat hat it kolleezje besletten, nei in enkête ûnder bewenners en toeristen. Dêr die út bliken dat der gjin draachflak foar de plannen is. Earder waard der op it eilân ek al tsjin protestearre. Fierder wol it kolleezje motorferkear noch mear út it doarpssintrum keare.