Tiny Hoekstra ferruilet SC Hearrenfean nei njoggen seizoenen foar Ajax

Hoekstra (24) hat in kontrakt tekene foar in jier. Se is net de iennige Friezinne yn Amsterdam, Sherida Spitse spilet dêr ek.

Hoekstra komt oarspronklik fan Rinsumageast. Se makke har debút by Hearrenfean yn 2012, doe't de Feanfroulju noch yn de BeNe League spilen.

It beste jier belibbe Hoekstra yn 2018/2019, doe't se mei Fenna Kalma in pleach wie foar de earedifyzjeferdigeners. De oanfalster makke dat seizoen 27 doelpunten. Se spile ek ferskate jeugdynterlâns foar Oranje, mar ta in debút yn it Nederlânsk alvetal kaam it noch net.

'In nije útdaging'

Nei njoggen seizoenen foar Hearrenfean is it neffens Hoekstra tiid foar in oare klup. "Ik tink dat ik ek wol ta wie oan in nije útdaging. Ik bin grutsk dat ik dizze stap meitsje kin en ik tink dat Ajax in hiele moaie klup is, mei it fuotbal dêr't ik krekt tusken pas."