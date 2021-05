Skieppehâlders Ketlik yn de ban fan de wolf: "Is dit no de natuer dy't we wolle?"

It is de nachtmerje fan elke skieppeboer, dat de skiep deabiten wurde. Foar Folkert Sterkenburgh fan Ketlik is dy nachtmerje útkommen. Doe't hy moarns yn de greide kaam, seach hy dat in laam en twa skiep deabiten wiene. In saakkundige befêstige dat in wolf it dien hat.

Sterkenburgh is net bliid mei de komst fan de wolf. "Dat bist kin frij syn gong gean, en wy moate mar sjen wat we der mei dogge", seit er. Hy wol net dat syn skiep binnen steane, en in grut stek sjocht er ek net sitten. "Dat is yn de praktyk net te dwaan".

De skieppehâlder hat noch in stik grûn by Wolvegea en dêr hat er syn oare skiep hinne brocht. Hy hat no noch 50 skiep en 91 lamkes. "Mar at it sa giet dan is de nocht der gau ôf. Is dit no de natuer dy't we wolle?"