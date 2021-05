"Wetterskip en provinsje moatte ferantwurdlikens nimme by skea troch leger wetterpeil"

Ferantwurdlikens

Op de kommisjegearkomste fan Wetterskip Fryslân wurdt tiisdeitejûn praat oer de feangreideproblemen. Dogterom hat it op de aginda set om't er tinkt dat it wetterskip en de provinsje ferantwurdlik steld wurde kinne foar de problemen dy't wenningeigeners yn it feangreidegebiet hawwe mei bygelyks fersakkingen en de fundearring.

Yn it feangreidegebiet yn Fryslân hawwe in soad huzen lêst fan fundearringsproblemen. Ien fan de oarsaken is it ferleegjen fan it wetterpeil. Dêrtroch komt by guon huzen de fundearring droech te stean. De koppen kinne rotsje en dan fersakket it hûs. Juristen fan Wetterskip Fryslân stelle dat eigeners sels ferantwurdlik binne foar de fundearring, mar neffens Dogterom is dat net perfoarst it gefal.

Omkearde bewiislêst

De 50Plus-fraksjefoarsitter kriget stipe fan professor Jan van Dunné, emearitus-heechlearaar privaatrjocht. Neffens Van Dunné kin in ferlyk makke wurde mei de problemen troch de gaswinning yn Grinslân. Dêr hoecht de boarger yn it gaswingebiet net te bewizen dat syn skea troch de gaswinning komt. Hjir soe dat ek kinne, sa is syn analyze.