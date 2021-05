Rutte doart ferrommingen wol oan: "Het zal niet afhangen van enkele procenten"

It loslitten fan de oardel meter yn it fuortset ûnderwiis moat better besjoen wurde, foardat der in beslút oer naam wurde kin, seit Rutte. It is net sûnder risiko, seit er. Hy freget it OMT opnij om advys.

Uterlik 25 maaie wurdt dúdlik oft dy regel loslitten wurde kin. Earst soe dat pas yn stap trije fan it iepeningsplan, mar no't stap twa al útsteld is, soe dat te lang duorje, foar bygelyks de bern yn Fryslân, sei minister De Jonge. Dan bliuwt der net in protte tiid mear oer, foardat de simmerfakânsje begjint.