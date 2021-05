LIVE: Parsekonferinsje oer 'stap twa' fan ferromjen coronaregels

As sportskoallen wer iepen meie, soe dêr in maksimum jilden gean fan 30 sporters. Datselde soe jilde foar swimbaden, sizze boarnen tsjin de NOS. De ferrommingen soene nije wike yngean, mar dan moat it oantal minsken dat yn de sikehûzen leit wol fierder omleech gean. Definityf grien ljocht soe pas twa dagen fantefoaren jûn wurde.

Earder wie it de bedoeling dat de ferrommingen moarn al yngean soene, mar dy plannen binne troch it kabinet al mei minimaal in wike útsteld, omdat de sikehûsopnames noch net werom rûnen.