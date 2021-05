Oerheden komme yn aksje om zzp'ers yn de kultuer te helpen

De Provinsje Fryslân komt earne yn de kommende wiken mei in spesjale regeling dêr't selsstannigen en lytse organisaasjes in soad oan hawwe kinne, sa tinkt deputearre Sietske Poepjes. It is de regeling 'ynnovaasje en eksperimint'. Yn dizze pot sit 885.000 euro. "As jo bygelyks toaniel, muzyk of byldzjende keunst meitsje wolle en jo hawwe tiid nedich foar ûndersyk, dan kin dat fanút dizze regeling. Mar hâldt it net by it âlde. Eksperimintearje. Alles hoecht ek net te slagjen."

Grutte fraach is oft makkers dy't út de sektor wei binne, wol werom komme. Poepjes: "Lêsten op in digitale gearkomste mei allegearre makkers, mar ek yn berjochten dy't ik krij, fernim ik dat in soad minsken graach werom komme wolle nei de sektor. Ik tink dat it krekt op 'e tiid is."