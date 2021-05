Promoasjespanning oant it lêst yn earste difyzje, "Mar foar ús is it in ver-van-mijn-bed-show"

Oratmangoen sjocht werom op in moaie tiid by Cambuur. "Ik heb twee jaar met heel veel plezier gevoetbald. Ik denk dat we twee hele mooie seizoenen hebben gehad, ook al verziekte corona de boel vorig jaar een beetje. We hebben twee topseizoenen gehad en ik heb het goed naar mijn zin gehad. Ik hoop dat we het mooi kunnen afsluiten."

In lege mage

De lêste fjouwer wedstriden spile Oratmangoen faak mei in lege mage. Hy is moslim en docht mei oan de ramadan. De wedstriden begûnen hieltyd as de sinne noch net ûnder wie en dus wie dat foar him sa no en dan wol dreech.

"Als je er eenmaal in zit, went je lichaam eraan en past het zich aan. Dan is het wel te doen. De afgelopen wedstrijd had ik geluk, toen bracht de trainer me pas in toen ik even wat had gegeten. Dat helpt wel weer", laket de oanfaller.