HEA! De tropyske kas

It is allegearre drokte by de Tropyske kas yn Beetstersweach. Twa kear yn it jier wurdt de kas mei in ploech frijwilligers hielendal skjinmakke. Op dit stuit komme de kassen út de wintersliep en wurde klearmakke foar de simmer. Alle frijwilligers ha grutte passy foar de bysûndere eksoatyske planten en genietsje alle kearen wer fan al dit moais. En se kinne noch wol wat frijwilligers brûke.