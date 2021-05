Brune float wachtet noch altyd op coronastipe

Boppedat hawwe in soad klanten noch jild út te stean. Se hawwe in reiske boekt, mar troch de corona noch net farre kinnen. As de klant seit: it hat lang genoch duorre, ik wol myn jild werom hawwe, dan kinne in soad skippers it net betelje. "Wy libje op de geunsten fan ús klanten en leveransiers."

Hoefolle skippers oft fallyt gean, doart Dijkstra net te sizzen. "Guon hawwe it hûs al ferkocht en wenje no yn de roef. Oaren hawwe der oar wurk by socht om út de kosten te bliuwen. Skippers binne wend om mei in lyts bytsje jild útkomme te kinnen, mar it hâldt wol in kear op."