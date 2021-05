Dalend ledetal betsjut de ein fan romrofte damklup Rinsumageast: fúzje mei Dokkum

Bekende (âld)leden fan Damklup Rinsumageast binne:

Bauke Bies, waard yn 1977 wrâldkampioen by de jeugd, wie ynternasjonaal master en nasjonaal grutmaster. Bauke studearre stjerrekunde yn Grins en hy wie in freon fan dammer Jannes van der Wal. Bauke is krekt as Jannes net âld wurden. Hy ferstoar oan hertfalen.

Tjalling van den Bosch, waard ein jierren '90 twadde mei damklup Rinsumageast yn de Nederlânske damkompetysje. Ek bekend as dielnimmer fan de wedstriden om de Sterkste Man fan Nederlân.

Guntis Valneris, ynternasjonaal grutmaster dammen út Letlân. Wrâldkampioen yn 1994 en Europeesk kampioen yn 1992 en 2008. Mei Rinsumageast waard er yn it seizoen 1998/1999 twadde yn de Nederlânske damkompetysje

Auke Scholma, ynternasjonaal en nasjonaal grutmaster. Waard ein jierren '90 twadde mei damklup Rinsumageast yn de Nederlânske damkompetysje.

Gerlof Kolk, Frysk kampioen yn 2007. Ek bekend as programmamakker by it telefyzjeprogramma HEA! fan Omrop Fryslân.