Priis fan 26,3 miljoen euro falt yn Fryslân

Wat kinst mei 26,3 miljoen?

26,3 miljoen euro is fansels in hiel grut bedrach, mar wat kinst der no eins mei? Kinst der bygelyks 52.600 kear in nije Playstation 5 fan keapje. Foar in autoleafhawwer giet it om 876 útfieringen fan in Volkswagen Golf.

Wolst it yn cryptomunten stopje? Dan kinst der 584 bitcoin fan keapje. Minsken dy't it jild leaver ynvestearje yn de wenningmerk witte dat in gemiddeld hûs yn Fryslân 278.000 euro kostet. Dêr kinst der dan 94 fan keapje.

En wannear't de gelokkige winner supporter is fan fuotbalklup Cambuur, foar it jild kinst ûngefear de helte fan it noch nij te bouwen Cambuurstadion betelje.