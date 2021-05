Grutste Fryske ynstallaasjeburo Pranger-Rosier wurdt oernaam

Mei de oername wol Unica de regionale posysje yn Noard-Nederlân fersterkje. Unica realisearre ferline jier in omset fan 539 miljoen euro. By de technysk tsjinstferliener binne ûngefear trijetûzen minsken wurksum. Neffens algemien direkteur Marc Mulder fan Pranger-Rosier is de oername "in hiele moaie stap yn de ûntwikkeling fan it bedriuw".

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moat de oername noch wol goedkarre.