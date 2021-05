Keninginne Máxima sjocht dat Fryske basisskoallen mear omtinken jouwe oan muzyk

Oeds Westerhof is ambassadeur fan de stichting yn Fryslân. Neffens him is Fryslân op de goeie wei wat muzyk yn it basisûnderwiis oanbelanget: "Wy woenen dat de skoallen harren eigener fielden fan de opjefte om te wurkjen oan mear muzyk yn de klasse. It begjint by skoallen: as dy net wolle, bart it ek net. Der is in protte wurk ferjochte, sadat der in akkoart kaam wêryn't in soad skoallen ferklearren om muzyk wer echt op te nimmen yn harren belied. It koste in protte tiid om yn beweging te bringen, mar de effektiviteit is dêrtroch wol folle grutter."

Dy oanpak hat neffens Westerhof fertuten dien: "We hawwe in enkête holden ûnder de skoallen en goed 60 persint seit folle mear tiid oan muzyk te besteegjen. De learkrêften jouwe boppedat oan dat se der in protte wille yn hawwe en dat is fansels it wichtichste."