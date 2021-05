Ferry de Haan: "Officieel heeft zich nog niemand voor Joey Veerman gemeld"

SC Hearrenfean wie 10 jier lang de fjirde klup fan Nederlân en wie foar jonge spilers de ideale springplank nei de nasjonale top. "Mar dat is allang net mear sa", seit Arjen de Boer. "Hearrenfean is yntusken ynhelle troch klups as Sparta en Heracles Almelo."

De Haan is it foar in part mei him iens en fynt dat it ferwachtingspatroon nei ûnderen bysteld wurde moat. "Heerenveen is niet meer top zes, de komende jaren zullen wij ons richten op de posities zeven tot en met twaalf. Heerenveen wil zich graag kwalificeren voor de play-offs voor Europees voetbal, maar als je kijkt naar de ranglijst van de laatste zeven jaar, dan is de gemiddelde ranking negende. Maar we willen wel weer naar die play-offs toe!"

Grutte spilers

Toch is Hearrenfean neffens De Haan noch altiten ynteressant foar jonge talintfolle fuotballers. "De naamsbekendheid die Heerenveen heeft met grote spelers die ze hebben voortgebracht, dat is niet in één keer weg".