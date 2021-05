PODCAST: 'Fan binnenút’ oer prate mei de bern

Fan 3 maaie ôf komt der foar trije wiken alle moandeis om 16.00 oere in nije podcast online fan 'Fan binnenút, wa soarget foar in feilich libben?'. De podcast is te beharkjen op omropfryslan.nl of op Spotify.

Fragen of fermoedens fan bernemishanneling, âldereinmishanneling of hûslik geweld? Belje 0800-2000 (fergees, 24/7) of chat mei Veilig Thuis fia veiligthuisfriesland.nl