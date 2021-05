Maitiidsswalken by de Iselmarkust del: in dynamysk gebiet

De Iselmar is net allinnich by de wettersportleafhawwers populêr, mar ek by ferskate fûgels. De kust fan it Iselmargebiet is in bysûnder stik natuer, dat in bot feroaret troch it jier hinne. Troch de hege wetterstân yn de simmer en de hurde wyn strûpt it gebiet geregeld ûnder. Dat smyt in soad nije planten op en is foar fûgels in moai plak om te sykjen nei ynsekten yn it slyk.