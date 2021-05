Aldste houten rinfyts komt nei alle gedachten út Fryslân

De fytsen stiene al dy jierren te fertutearzjen yn in opslachloads yn de gemeente Waadhoeke. It giet neist de houten rinfyts om fjouwer fytsen mei in grut foartsjil, in trijetsjiller mei in stjoertsjiltsje achter en twa saneamde 'safety bikes' mei twa tsjillen dy't in bytsje yn 'e buert komme fan de hjoeddeistige fyts. Van der Woude: "Eins kin je mei dizze acht fytsen in iuwlang sjen wat der foar ûntwikkelingen der west hat yn de mobiliteitsyndustry. En dat is wol hiel unyk".

Better plakje

Van der Woude hat in plan betocht om dit histoarysk erfgoed in better plakje te jaan. Dit plan sil er meikoarten oan de wethâlder Jan Dijkstra fan Waadhoeke oerhannigje. It is ûnder oare de bedoeling dat de fytsen nei de restauraasje te sjen binne yn it Nationaal Fietsmuseum Velorama yn Nijmegen. Neffens Van der Woude binne alle musea yn de omjouwing besocht, mar moat de kolleksje fytsen ek by it museum passe.

Ien fyts fan Jellema sil nei alle gedachten permanint te sjen wêze yn it Museum Martena yn Frjentsjer.