Wurdt Floris it earste Fryske hynder ea op in WK dressuer?

Om te bewizen dat Floris like goed is as syn KWPN-kollega's is Lisa útnoege foar in trainingsdei fan de Nederlânske dressuerbûnscoach. "Op dizze dei moatte wy in proef dwaan. Hooplik komme wy dan op 'e kandidatelist foar it WK foar jonge dressuerhynders."

Meidwaan om de prizen

Lisa hat alle betrouwen yn har Floris. "Ik tink dat wy in hiel grutte kâns meitsje, mar wy moatte it noch sjen litte. It is ôfwachtsjen, mar ik ha der in goed gefoel oer. Ik hoopje dat Fryske hynders oer fiif jier echt meidogge om de prizen."