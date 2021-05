Eangst foar grutte dip kulturele sektor: zzp'ers steane te springen om stipe

Henk Hofstra fan de Beroepsvereniging Kunstenaars (BOK) makket him grutte soargen oer de makkers yn de sektor. "Stel: al it jild giet nei ynstellingen en gebouwen, dan steane teäters en musea aanst hielendal leech. Der wurdt gjin foarstelling mear makke en der is gjin orkest dat noch spilet, want de makkers binne der net mear." Hy pleitet derfoar om de zzp'ers sa gau as mooglik goed te stypjen.

8,5 miljoen nei Fryslân

It Ryk hat 150 miljoen euro beskikber steld foar stipe oan de kulturele sektor en hat dat jild ferdield oer de gemeenten. Fryske gemeenten krije sa'n 8,5 miljoen euro dat se yn de kultuer yn harren gemeente stekke moatte.

Hofstra ropt gemeenten op om safolle mooglik fan dit jild streekrjocht yn zzp'ers te stekken. De BOK hat nei alle gemeenten yn Nederlân in standert moasje stjoerd. "Politike partijen kinne it sa oernimme. Yn de moasje stiet dat se in part/grut part/alles oan de makkers yn de kultuer besteegje, mar krekt wat se wolle."

De gemeente Ljouwert hat 1,9 miljoen euro fan it Ryk krigen en stelt dêrfan 250.000 euro beskikber foar in spesjale regeling foar makkers.

Politike gemaksucht: ferkearde ferdieling fan jild

Hofstra is benaud dat it grutste part fan dit jild dochs wer nei de gruttere ynstellings giet. "Dat is gemaksucht fan de politisy en bestjoerders. Troch it jild direkt oan in grutte ynstânsje te jaan ha se har plicht wer dien, want it giet nei kultuer."

Hoefolle stipe ha Fryske gemeenten fan it Ryk krigen om de kultuersektor troch de krisis te helpen? (docht de fisualisaasje it net by dy, klik dan hjir):