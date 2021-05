'Radio Moanneljocht' mei Tryater: Yva Hokwerda

De kommende dagen stiet Omrop Fryslân Radio om middernacht yn it ramt fan Radio 'Moanneljocht'. In projekt yn gearwurking mei Tryater wêryn't tsien skriuwers harren ynspirearje litten troch de Tryater-foarstelling Nacht. Dizze foarstelling lit sjen wat Fryslân wekker hâldt. De skriuwers hawwe harren dwaande holden mei fragen as: 'Wêr tinksto oan flak foar it sliepen gean?' En: 'Wat sjocht de moanne, as sy nei ûnderen ta sjocht?