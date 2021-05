Fryske wethâlder: 'We dogge net genôch mei kânsen dy't Europa biedt'

Neffens wethâlder Fimke Hijlkema (PvdA) fan Eaststellingwerf biedt Europa in soad mooglikheden. Ek foar Fryslân, mar dy kânsen wurde lang net altyd pakt. "Gemeenten hawwe hjir gjin amtner foar European Affairs of sa. Dêrom is it goed dat de provinsje, mei Sander de Rouwe foarop, dit oppakt."

Hypoteekrinte-ôftrek oanpakke, oars gjin jild fan Europa

Foar it opknappen fan de Europeeske ekonomy nei de coronapandemy hat Europa in miljardepot klearstean. "Nederlân hat dêr noch kwalik plannen foar", fertelde Huitema. "Mar der sitte wol betingsten oan. De Nederlânske hypotheekrinte-ôftrek moat bygelyks herfoarme wurde, oars komme wy hjir net yn de beneaming foar dat jild. Dêr moat dus noch wol goed nei sjoen wurde."

Soepboer: krisis duorret miskien noch wol jierren

FNP-riedslid Aant Jelle Soepboer fan Noardeast-Fryslân fynt dat we ús earst rjochtsje moatte op it omgean mei de krisis sels. "Miskien duorret it noch wol jierren dat we hjir lêst fan ha, bygelyks omdat der nije farianten komme."

Fimke Hijlkema pleite derfoar om it iene te dwaan sûnder it oare te litten. Se neamde de sirkulêre ekonomy as goed foarbyld foar in ûnderwerp dêr't de plannen foar klearstean moatte as dalik dat Europeeske jild beskikber is.