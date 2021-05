Tal nije besmettingen yn Fryslân ûnder trochsneed, wol ien stjergefal

Dat gemiddelde oer sân dagen lei presys in wike lyn op 153. It skeat dy dei omleech, omdat it RIVM fanwege in steuring doe mar tritich besmettingen melde.

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeente Ljouwert (47). Dêrnei folgje Súdwest-Fryslân mei 29 en Opsterlân mei 18 nije besmettingen.

Ien stjergefal, trije Friezen nei sikehûs

Yn Fryslân is yn de ôfrûne 24 oeren ien stjergefal meld as gefolch fan it coronafirus. Dat giet om in ynwenner fan Achtkarspelen. Der wienen ek trije nije sikehûsopnamen yn ús provinsje: ynwenners fan Ljouwert, Smellingerlân en Weststellingwerf.

It tal sikehûsopnamen yn Fryslân hat yn in jier tiid net sa heech west as de ôfrûne wike.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):