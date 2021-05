Wolf mooglik filme by Ketlik

Saakkundige Glenn Lelieveld fan de Zoogdiervereniging befêstiget dat it bist op it koarte filmke in wolf is, mar der wurdt noch ûndersyk dien om te sjen oft it wol om in autentyk filmke giet. Sa no en dan dûke der ek filmkes op dy't dat net binne.

Nei't yn april 2018 in tal skiep deabiten waarden by Boyl, kaam nei DNA-ûndersyk fêst te stean dat de wolf foar it earst yn ús provinsje aktyf wie. Foar safier bekend hat de soart him noch net fêstige yn Fryslân.

Deimen

Bisten dy't fee oanfalle, binne yn 'e regel op syk nei in nij leefgebiet. As se har ienkear fêstige ha, beheine se har meastentiids ta wyld, lykas reeën. Dy binne der in soad yn de omjouwing fan Ketlik. Dat jildt ek foar deimen, dêr't der sa'n 180 fan omrinne.

Der is al langer in diskusje oer it sjitten fan in tal fan dy deimen, omdat sy foar oerlêst soargje. Binnen de Faunabeheereenheid Fryslân is dêr lykwols gjin oerienstimming oer te krijen. Mooglik dat de wolf dêr no al wat yn betsjutte kin.