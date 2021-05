De coronatiid pleaget Fryske mûneklups: "Mar de belangstelling bliuwt"

De stichting hat 42 mûnen yn behear, plus in restant fan in ôfbaarnde mûne. "Yn totaal binne der sa'n 120 mûnen yn Fryslân. Wy hawwe in soad mûnen krigen bûten de doarpen, bygelyks mûntsjes yn de wetterskipspolders. Dat hat ek de reden west dat de stichting oprjochte is om it behear oer te nimmen. Ea stie Fryslân fansels fol mei mûnen. Wy hawwe der drûge fuotten mei krigen en der waard ek in soad ambachtswurk troch mûnen dien."

Fertroud mei it fak

It doel fan it Gild Fryske Mounders is it yn stân hâlden fan it mûndersfak. "Wy hawwe 14 lesmûnen yn Fryslân mei learmasters. Je moatte it fak dochs wol goed leare en der fertroud mei wurde. De oplieiding duorret ek op syn minst oardel jier. Dat is om't je dan ek meardere seizoenen meimeitsje."

Yn it generaal stiet it der goed foar mei it Fryske mûnebestrân, jout Schukken oan. "In pear jier tebek hawwe wy de profesjonele monumintestatus krigen. Dy krigen je allinne as it der kwalitatyf goed foar stie. Mei tank oan oerheden, stichtingen en stipers kinne wy goed op ús mûnen passe. Wy binne mar wat wiis mei de mûnders dy't de mûnen draaie litte wolle. Want dat is ek it bêste foar it behâld fan de mûnen. De mûnders binne foar ús gouden minsken."