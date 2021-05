Bûtenpost presintearret plan foar 50 huzen njonken de iisbaan

Yn Bûtenpost is grut ferlet fan nije wenten. It doarp stiet foaral te springen om apparteminten foar senioaren en om goedkeape startershuzen. By alle ideeën dy't der binne foar nijbou, is te min sjoen nei de lokaasje njonken de iisbaan, sizze de betinkers fan plan om dêr te bouwen.

It kolleezje fan Achtkarspelen presintearre goed in moanne lyn in konsept-wenningbouprogramma foar de gemeente. Foar de simmer wurdt in definityf plan fêststeld