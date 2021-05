Corona op social media: fiif opmerkingen oer it firus ûnder de loep

"Ivermectine en hydroxychloroquine kinne goed brûkt wurde as medisyn tsjin corona, mar dit mei net fan de grutte farmaseutyske bedriuwen"

Ivermectine is een geneesmiddel tegen rondwormen en parasitaire mijten en luizen. Het wordt ook in de diergeneeskunde gebruikt voor onder meer paarden, honden en koeien. In het laboratorium is gekeken of het ook tegen corona zou kunnen werken. Dat bleek zo te zijn. Alleen ging het daarbij om een dosis die vijftig tot honderd keer hoger is dan wat we veilig achten voor mensen.

In het voorjaar werden ook de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine toegediend, maar die bleken uiteindelijk eerder schadelijk dan effectief: ze kunnen ernstige hartritmestoornissen veroorzaken bij coronapatiënten, aldus het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.