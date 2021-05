De Bouma's bouwe troch yn Sambia: in ropping foar romhertigens

De stichting bout letterlik en figuerlik oan de takomst fan Sambia. It giet om it opsetten, finansierjen en it mei-útfieren fan bouprojekten, benammen rjochte op it ûnderwiis. Op it stuit leit de klam mear op it lokaal oplieden fan boufakkers, dy't sa hieltyd better, sûnder fysike stipe, projekten útfiere kinne. Dat kin noch in hiele put wêze, fertelt Herman Bouma, ien fan de bruorren. "Sy prate yn Sambia min Ingelsk en myn bruorren prate ek net allegearre goed Ingelsk. Hoe lizze je dan út wat je wolle? Mei hannen en fuotten."

Entûsjasme

Sûnt syn bestean hat de stichting al sa'n miljoen euro yn projekten ynvestearre, skat Bouma yn. Dochs is Bouwen met Bouma's mar in lytse stichting dy't it fan donaasjes hawwe moat. Koartlyn wiene sy yn it nijs doe't der 7.000 euro foar Bouwen met Bouma's ophelle waard mei kollekten by online-tsjerketsjinsten dy't Omrop Fryslân útstjoerde.