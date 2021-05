Johnny Jansen genietet fan basisdebút Syb van Ottele

Ferline wike foel Van Ottele al yn tsjin PSV. En om't Rodney Kongolo tsjin Utrecht skorst wie, mocht Van Ottele no oan de ôftraap stean fan trainer Johnny Jansen. De middenfjilder is tefreden oer syn basisdebút. "Het was natuurlijk even wennen aan het tempo, want dat ligt hoger dan in de eerste divisie."

Hieltyd better yn de wedstriid

Dat fernaam Van Ottele direkt fanôf it begjin. "Utrecht zette goed druk op het middenveld. Dus ik moest een paar keer direct de bal terugkaatsen toen ik werd aangespeeld." Mar hy kaam hieltyd better yn de wedstriid. "Ik kon een paar keer een driehoekje met Floranus maken, waardoor we mooi verder konden voetballen. En een paar keer Mitchell (van Bergen, red.) weggestoken in de diepte."