De twadde sneon yn maaie is al jierren in feest foar in soad oargelleafhawwers. Want op dizze Oargeldei Noard-Nederlân dogge in soad tsjerken de doarren iepen en kinne oargels bespile wurde. Ferline jier koe it net, fanwege de coronakrisis, mar dit jier binne de oargelklanken wol wer te hearren yn in soad tsjerken.