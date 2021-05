Bou sinnepark Toppenhuzen stillein nei fragen doarpsbelang en polityk

It doarpsbelang fan Toppenhuzen en Twellingea hat begjin maaie yn har sjenwize witte litten dat der gjin draachflak is yn de doarpen foar it sinnepark. "We ha hiel dúdlik oanjûn: we stypje it net", seit foarsitter Luuk Westert tsjin Omrop Fryslân. Doe't de ried der yn 2017 oer prate, stie doarpsbelang noch wol achter de plannen. "We wienen der net bliid mei, mar ek net tsjin."

Boete foar bestjoerders Powerfield

Dat feroare doe't yn 2018 twa bestjoerders fan Powerfield in boete krigen fan de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Se hienen mei in oare ûndernimming obligaasjes oanbean sûnder goedkarring fan de AFM. Doe feroare it stânpunt fan it doarpsbelang.

Neffens Bertus Walsma fan Gemeentebelangen Totaal Lokaal is it nuver dat de gemeente net op de hichte wie fan it gebrek oan draachflak. Hy wol fan it kolleezje witte oft de gemeente de mail fan it doarpsbelang yn 2018 krigen hat, wêryn't sein wurdt dat der gjin draachflak is. Hy freget ek oan it kolleezje hoe't it kin dat Powerfield dizze wike begûn is mei it wurk, wylst de proseduere om beswier oan te tekenjen noch rint.