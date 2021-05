Nyck de Vries is lieding yn Formule E-klassemint kwyt

Autokoereur Nyck de Vries fan Snits is sneon yn Monako syn kopposysje yn de Formule E kwytrekke. Yn de sânde race fan it seizoen gong De Vries nei in minne kwalifikaasje pas as 23e fan start. Yn de race koe er gjin potten brekke. De Nederlanner Robin Frijns is no lieder yn it klassemint.