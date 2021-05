Tal nije besmettingen yn Fryslân en Nederlân boppe trochsneed

Dat gemiddelde oer sân dagen lei presys in wike lyn op 179. De trend giet dus omleech.

De measte nije besmettingen binne meld yn de gemeente Ljouwert (33). Dêrnei komme Súdwest-Fryslân en Smellingerlân mei elk 24 nije besmettingen.

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren gjin stjergefallen meld as gefolch fan it coronafirus. Der wie wol ien nije sikehûsopname yn ús provinsje. Dat giet om in ynwenner fan Súdwest-Fryslân. It tal sikehûsopnamen yn Fryslân hat yn in jier tiid net sa heech west as de ôfrûne wike.

It tal besmettingen de gemeente (sjochst de kaart net goed, klik dan hjir):