Cambuur wûn freedtejûn mei 1-0 fan de nûmer lêst FC Dordrecht. De Ljouwerters wienen folle better as de tsjinstanner, mar misten in soad kânsen. Troch de oerwinning bliuwt Cambuur ek koprinner yn de fjirde perioade. Yn it Cambuur Sjoernaal in weromblik op de lêste útwedstriid yn de earste difyzje fan Cambuur.