Skiermûntseach is yn 'e ban fan stroomkabels: 'Lêste wurd noch net sein'

Thom Verheul is as bewenner en aksjefierder is in petysje begûn dy't al mear as 18.000 kear tekene is. It binne net allinnich de minsken op Skier dy't ûngerêst binne. As de rûte troch it eilân giet, dan hat dat neffens Verheul gefolgen foar de ekologyske systemen. "De kabels gaan door hoge duinen. Als je dat zand weghaalt dat er al eeuwen ligt en ons beschermt bij storm, dan kun je dat nooit op dezelfde manier terugleggen. Het is net als een zandkasteel, als er water tegenaan komt stort het in elkaar", fertelt hy.