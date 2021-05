Omrop TIP: Louis Godschalk fynt nije grûn yn Israel

Louis Godschalk is as Amsterdamske lytse jonge yn 'e oarloch nei Fryslân smokkele. Hy oerlibbet, syn âlden net. Pas folle letter, as hy yn Israel wennet, fielt hy him thús. Yn Nije grûn, diel 4 fan de Fryslân DOK-searje Smokkelbern, it ferhaal fan Louis. Te sjen op 8 maaie by NPO2 en op 9 maaie by Omrop Fryslân.