Plysje bekûgele mei stiennen nei mishanneling yn Ljouwert

De plysje fan Ljouwert hat freedtejûn grutte muoite hân om in groep jongelju oan te hâlden nei in fjochtpartij op de Tynjedyk. Krekt foar middernacht krige de plysje de melding, wêrnei't in 21-jierrige Ljouwerter op it plak sels oppakt wurde koe foar mishanneling en fernieling. Omstanners seine dat der ek noch in auto by de fjochtpartij belutsen wie, mar de ynsitters wurken net mei en bekûgelen de plysje mei stiennen.