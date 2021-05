Rendert Algra yn It Polytburo: "Rutte is eins in streekje te fier"

Tagelyk sjocht Algra ek wol dat de VVD, as grutste partij, deroer giet wa't de nije premier wurdt. Hy tinkt dat syn CDA dêr dan ek wol wer akkoart mei gean sil.

Algra syn namme wurdt faak neamd yn relaasje ta partijgenoat Pieter Omtzigt. Beide manlju wurde sjoen as dwerslizzers, krityske Keamerleden dy't har faak net hâlde oan de fraksjedissipline en oars stimme. Algra die dat in pear kear, yn de tiid fan it kabinet Balkenende, en dat waard him net bepaald yn dank ôfnommen.

"Rendert, doe het niet"

Yn febrewaris 2003 stimde Algra foar in moasje, dy't sei dat asylsikers in ferbliuwsfergunning krije moasten as se langer as fiif jier wachten op de útslach fan in asyloanfraach. Syn fraksje stimde tsjin. "Je komme út in fraksjefergadering en omdat dy aardich útrûn wie, hie it frage-oerke al west", fertelt Algra dêroer. "Dus wy gongen út de fraksje rjochtstreeks nei de Keamer wêrby't we in kertier letter stimme moasten. Sels ien fan de kollega's hong my oan de foet: 'Rendert, doe het niet, Rendert, doe het niet'. Se gûlde deroer."

Polityk deafûnis

Op dat momint besefte Algra dat syn karriêre yn de lanlike polityk wolris oer wêze koe. "Ik ha mei myn frou belle en sein: as ik dit doch, dan is it aanst 'einde oefening', dit is in soart polityk deafûnis. En dat hat it ek west. Earlik is earlik, dat hat myn lanlike politike karriêre wol wat bekoarte, skat ik yn."