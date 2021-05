Henk de Jong tefreden nei oerwinning: "Ik moat gjin foeterkont wêze"

Oer it generaal is ferdigener Erik Schouten tefreden oer de wedstriid. "We hebben ons best gedaan, veel druk gezet, veel balbezit, veel kansen gecreëerd en veel gelopen. Dus ik denk dat we het goed hebben gedaan. Misschien hadden we nog wat goaltjes extra moeten maken, maar uiteindelijk houd je de nul en win je gewoon."

Hy wol gewoan safolle mooglik punten helje, seit er. Mar dan moatte de goals wol makke wurde. En dat koste wol tiid. "Dat vonden wij achterin ook wel jammer, want dan blijft het toch nog spannend. En dan geef je nog een kans weg ook. Dat is zonde van de wedstrijd. Maar uiteindelijk hebben we de nul gehouden."