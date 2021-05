Strân Ballum mei fan rjochter foarearst net ophege wurde

De rjochtbank wol dat der earst in fergunning oanfrege wurdt foar it wurk en dat de provinsje dy oanfraach beoardielet neffens de jildende natuerwetjouwing.

It opheegjen fan it strân by Ballum foar it toeristeseizoen wurdt al in jier as tsien dien troch de Vrienden van Badstrand Ballum. Dy wiene fan doel dat ek sneon wer te dwaan.

Der hoegde fan de provinsje noait in fergunning foar it wurk oanfrege te wurden. Dat wurdt útfierd yn oerlis mei Rykswettersteat, de provinsje, FUMO en in pleatslike ekolooch.