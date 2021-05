De skoalle is ticht, mar 33 bern bouwe in eigen timmerdoarp op it skoalplein fan Terkaple

Van Prooijen hopet dat it leechsteande skoalgebou wer in funksje foar de mienskip krijt. Sneontemiddei om 14.00 oere moatte de hutten klear wêze en kinne de heiten en memmen en pakes en beppes út doarp in rûnlieding krije. It inisjatyf liket foar werhelling fetber. "Guon bern freegje no al oft we dit takommend jier wer dogge. Dit wurket echt hiel goed."