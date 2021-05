Weststellingwerf lûkt berop tsjin werstart gaswinning by Finkegea yn

Vermilion komt mei in nij winningsplan omdat it bedriuw tinkt dat der gas wûn wurde kin sûnder dat de boaiem folle mear fersakket as de pear sintimeter dy't al foarsein wie.

Ferskate partijen tekenen beswier oan tsjin it winplan. Mar de minister fan Ekonomyske Saken hat dy ôfwiisd. Neffens de advokaat fan de gemeente Weststellingwerf hat it gjin doel om dêr noch tsjin yn berop te gean. Ek de gemeente Steenwijkerland hat it berop ynlutsen.