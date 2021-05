Ien fan de twa 'Veermannetjes' werom by SC Hearrenfean, mar wol op de bank

De ynsetberheid fan de 'Veermannetjes' is ek dizze wike ûnderwerp fan petear yn it Abe Lenstra Stadion. De klup moast wachtsje oant de restwearden fan corona leech genôch wiene. Dat jildt dus foar Henk wol, mar foar Joey noch net. Dochs hopet trainer Johnny Jansen dat neist Henk ek Joey noch oanheakje kin foar it duel mei FC Utrecht. Yn de basis begjinne dogge se lykwols noch net. "Hoe je het ook wendt of keert, het doet altijd wat met je. Ze hebben wel voor hunzelf getraind, dus ze zijn altijd wel bezig geweest. Dus het is niet zo dat ze fysiek gezien een enorme terugslag hebben gehad."

Basisdebút Van Ottele

Rodney Kongolo is skoarst en ûntbrekt yn elk gefal yn de wedstriid tsjin FC Utrecht. Hy sil ferfongen wurde troch Syb van Ottele, fertelt Jansen. "Hij gaat zijn basisdebuut maken." Sil Hearrenfean tsjin FC Utrecht krekt as ferline wike tsjin PSV yn in 5-3-2-systeem spylje? "Dat behoort tot de mogelijkheden. We gaan niet alles overhoop gooien. Misschien zal er nog een variant op bedacht worden of dat we andere spelers gebruiken."