Geld voor onderzoek hogescholen naar kwetsbaarheid ouderen

Het onderzoek is erop gericht om aanbevelingen te leveren om in de toekomst beter in te spelen op negatieve effecten van de coronapandemie bij ouderen.

In het onderzoek worden onder andere gegevens gebruikt uit het meerjarige Lifeline-onderzoek. Ouderen, professionals en beleidsmakers in de zorg worden betrokken bij het onderzoek. Uit de eerste resultaten van het Lifelines-onderzoek kwam naar voren dat één op de acht ouderen in de eerste golf kwetsbaar was. Vooral op sociaal gebied.

De subsidie komt van het Regio-orgaan SIA. Dat is een samenwerkingsverband dat onderzoek bij hogescholen wil stimuleren.