Minsken wolle op fakânsje yn eigen lân, 'mar leaver nei Grinslân as nei Fryslân'

As se freegje nei de favorite fakânsjebestemming, stiet Fryslân bepaald net boppe-oan. Sels Grinslân is populêrder. Fan alle provinsjes dy't neamd wurde, stiet Fryslân op it achtste plak. Allinne Oerisel stiet der noch ûnder.

De provinsjes Flevolân, Súd-Hollân en Utrecht wurde hielendal net neamd, yn de top 100 fan favorite fakânsjebestimmingen. Yn dy top 100 stiet Fryslân op plak 25.

Albert Hendriks, dy't de Fryske toerismesektor goed kent, seit dat minsken Fryslân goed witte te finen. Hy is de direkteur fan it toerismeburo Friesland Holland. "Gewoan in reisoanbieder, krekt as Corendon en Tui, mar wy biede allinne reizen oan nei Fryslân."

Hendriks herkent him net yn it úndersyk. "Wy ha no al in tredde binnen fan de omset fan ferline jier. En dat wie ek al in topjier. En it is no al folle drokker as doe. Oaren meitsje in protte reklame. Miskien hoege wy dat ek hielendal net."