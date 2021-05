Ferfolch op LF2018: Kuierjend bosk moat grutte publykslûker wurde

Arcadia duorret hûndert dagen: fan 7 maaie oant 14 augustus. Yn dizze perioade kuieret it libjende bosk stadichoan troch Ljouwert. De organisaasje ferwachtet dat tsjin dy tiid it âlde normaal wer werom is, al hawwe se der yn de plannen wol rekken mei holden dat it corona-proof kin: de takomst bliuwt ûnwis.

By it bosk wurdt in hiel programma organisearre: fan poadiumkeunst oant edukaasje. "Het levende bos zal de hele publieke ruimte een groene 'vibe' geven en daarmee de mensen laten voelen hoe het ook kan zijn."

"Het gaat over natuur en klimaat, maar ook over hoe je als mensen in publieke ruimtes meer samen kunt zijn", seit de artistyk lieder fan Arcadia, Sjoerd Bootsma. It projekt is betocht troch Joop Mulder, dy't yn jannewaris ferstoar. "Bosk" moat in earbetean oan Mulder wurde.