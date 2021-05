Fuotballers sizze lidmaatskip op nei sneuveljen Regiocup

No't de KNVB de stekker út in eventuele Regiocup lutsen hat, is it fuotbalseizoen fan de amateurs foarby foardat it begûn is. Der wie te min tiid om noch in hiel toernoai te spyljen, foardat de simmerfakânsjes begjinne. Traine is no doelleas.

Corona hat de eagen iepene

Coach Jan Bruin fan VV Balk begrypt it wol, dat der no spilers binne dy't der mei ophâlde. "Een doelstelling voor dit seizoen is er niet meer. Die hadden we nog met de Regiocup, al was dat ook al meer voor het plezier"

De coronatiid hat spilers de eagen iepene. Fuotballer Schelte Reitsma stiet takom jier net mear op it fjild. "Ik ha troch corona sjoen hoefolle tiid oft je oerhâlde sûnder fuotbal."

"Ik bin der ek achterkaam dat ik fuotbal net iens sa mis. As je gewoan yn it ritme meigeane, ha je dat net sa yn de gaten. No wol, dus dit is myn lêste seizoen."