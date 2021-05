Gemeente Ljouwert troch it stof: pont by Wyns bliuwt yn de feart

Kearn fan it hiele probleem is de gemeentegrins tusken Ljouwert en Tytsjerksteradiel. It ytkafee en de pont lizze yn de gemeente Tytsjerksteradiel. It fytspaad dêr't oan wurke wurdt leit yn de gemeente Ljouwert.

No docht bliken dat de gemeente Ljouwert in flater makke hat. "De communicatie was een beetje onhandig. Het pontje kan gewoon varen en ook het pad aan onze kant wordt de komende maand helemaal niet gestremd. Terwijl die aanname er was omdat die borden qua tekst wat onhandig waren opgesteld", seit wurdfierder Johan de Jong fan de gemeente.