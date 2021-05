Omwenners fleanbasis Ljouwert: bettere lûdsisolaasje echt nedich

Geert Verf fynt ek dat mear ûndersyk nedich is. De mjitpunten om de fleanbasis hinne mjitte no it folume fan it lûd fan de F-35's. Verf stelt dat in ferfolchmjitting en goed ûndersyk mear sizze kinne oer oft de fereaske lûdsdemping by de F-35 al of net helle wurde kin.

Isolaasje net mear fan dizze tiid

Dochs stelle omwenners dat de isolaasje wol deeglik datearre is. Albert Sinnema wennet yn Jelsum ûnder de oanfleanrûte fan de basis. "Sjoch, dizze rubbers by de ruten moat je yndrukke kinne. Dy binne keihurd. De kit dy't brûkt is yn de naden is útdrûge. Je kinne gerêst stelle dat dit hûs lek is."

Dat is binnenshûs ek wol te fernimmen, seit Sinnema. "Dêr fernimme je no hiel dúdlik as der ien oerkomt. Meastentiids fleane se ûnder kofjetiid fuort. Wolle je dan in goed petear ha, dan moatte je dat ferpleatse."

Fertrouwen yn in oplossing

Sinnema is fol fertrouwen yn in goede oplossing. "We binne yn petear mei Definsje. Ik tink dat as je de isolaasje by de tiid bringe en as der krekt wat oars flein wurdt, want net alle F-35's binne like lûd, dat de oerlêst beheind wurde kin."

Dêr is Geert Verf it mei iens. Ynkoarten hat in stjoergroep fan omwenners, gemeente, provinsje en Definsje oerlis oer de oanpak fan it ûndersyk nei de isolaasje.